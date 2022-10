News from around the local lofts

With another season just over it's time to announce the 2022 cup winners and recap on the top five positions in each race.

Mid Antrim Combine Cup Winners 2022

OB Inland Average - J Eagleson & Sons Ballymena, Bryan Eagleson Memorial Cup - Best average 1st & 2nd Talbenny, Bude & Penzance - D Dixon Rasharkin, Cross Channel Average - D Dixon Rasharkin, Old Bird Average - D Dixon Rasharkin, Champions League - D Dixon Rasharkin, McIlhagga Memorial Cup 1st Mid Antrim Combine St Malo OB Derby - M Graham Ballymena, Les Mairs OB Points - D Dixon Rasharkin, OB Knock Out - S Murphy Kells, Tommy Shanks Memorial Cup OB of the Year - J & M Milliken Rasharkin 20R17304 - 2nd, 7th, 7th, 9th, 12th & 14th Combine (75 Points), New North Cup - Best Average Bude & Talbenny YB National - D Dixon Rasharkin, Parker Cup Combine Average - D Dixon Rasharkin, Adams Cup INFC Points - D Dixon Rasharkin, Meritorious Award Best single bird Average 2nd Talbenny & Penzance - D Dixon Rasharkin, YB Knock Out - D Dixon Rasharkin, YB of the year - D Dixon Rasharkin 22B19443 - 2nd, 3rd, 7th & 13th Combine (59 Points), Herbinson Cup YB Average - D Dixon Rasharkin.

Old Birds results:

Tullamore 51/1200 - 16/04/22

T Whyte Rasharkin 2011, N & S Anderson Cullybackey 1995, S Murphy Kells 1988, J Smyth & Son Ahoghill 1980, S Murphy Kells 1979.

Roscrea 62/1715 - 23/04/22

S Crawford Associate 1231, Young & McManus & Sons Ahoghill 1211, J Eagleson & Sons Ballymena 1199, A Darragh Cullybackey 1195, Young & McManus & Sons Ahoghill 1194.

Gowran Park 64/1761 - 29/04/22

T Whyte Rasharkin 1572, J & M Milliken Rasharkin 1569, F Barkley Rasharkin 1567, T Whyte Rasharkin 1563, Young & McManus & Sons Ahoghill 1562.

Fermoy 64/1750 - 7/05/22

D Dixon Rasharkin 1535, D Dixon Rasharkin 1530, A Darragh Cullybackey 1530, Young & McManus & Sons Ahoghill 1522, Young & McManus & Sons Ahoghill 1521.

Corrin 63/1637 - 14/05/22

Young & McManus & Sons Ahoghill 1688, T Whyte Rasharkin 1681, J Eagleson & Sons Ballymena 1669, S Murphy Kells 1669, A Darragh Cullybackey 1668

Gowran Park 43/978 - 21/05/22

J Eagleson & Sons Ballymena 1773, W McFetridge Rasharkin 1683, A McBride Associate 1675, H Cubitt Rasharkin 1666, R H Clements Associate 1655.

Skibbereen OB Inland National 47/361 - 21/05/22

J & M Milliken Rasharkin 1913, Blair & Rankin Ballymena 1911, J Eagleson & Sons Ballymena 1885, R J & W J Reid Rasharkin 1880, J Eagleson & Sons Ballymena 1879.

1st Talbenny 55/840 - 28/05/22

S Murphy Kells 1266, J Eagleson & Sons Ballymena 1255, D Dixon Rasharkin 1250, J Eagleson & Sons Ballymena 1248, S Murphy Kells 1247.

INFC Skibbereen Inland National - 01/06/22

A Darragh Cullybackey 1285, A Darragh Cullybackey 1257, A Darragh Cullybackey 1257, D Dixon Rasharkin 1257, G Gibson Cullybackey 1255.

2nd Talbenny 46/632 - 04/06/22

S Murphy Kells 1230, A Darragh Cullybackey 1225, J & M Milliken Rasharkin 1221, D Dixon Rasharkin 1216, D Dixon Rasharkin 1212.

Fermoy 39/547 - 04/06/22

D Dixon Rasharkin 1265, D Dixon Rasharkin 1253, G Gibson Cullybackey 1253, Young & McManus & Sons Ahoghill 1251, Young & McManus & Sons Ahoghill 1250.

Fermoy 5 Bird Champ - 04/06/22

D Dixon Rasharkin 1265, Young & McManus & Sons Ahoghill 1250, D Dixon Rasharkin 1250, Young & McManus & Sons Ahoghill 1250, D Dixon Rasharkin 1244.

Bude 36/304 - 12/06/22

S Murphy Kells 1277, D Dixon Rasharkin 1235, D Dixon Rasharkin 1232, S Murphy Kells 1229, G Gibson Cullybackey 1225.

NIPA Skibbereen Yearling National - 12/06/22

McFarlane & Agnew Kells 1691, J Eagleson & Sons Ballymena 1651, D Dixon Rasharkin 1647, S Crawford Associate 1614, G Gibson Cullybackey 1613.

INFC Sennen Cove Yearling National - 15/06/22

D Dixon Rasharkin 990, W Livingstone Ahoghill 838, R Balmer Cullybackey 786, C Moore Ahoghill 687, N & S Anderson Cullybackey 634.

Penzance - 17/06/22

Young & McManus & Sons Ahoghill 1421, D Dixon Rasharkin 1371, A Darragh Cullybackey 1350, Houston Bros Randalstown 1340, C Moore Ahoghill 1338.

Penzance OB Classic - 17/06/22

Young & McManus & Sons Ahoghill 1421, D Dixon Rasharkin 1371, A Darragh Cullybackey 1350, A McBride Associate 1310, Young & McManus & Sons Ahoghill 1301.

Fermoy - 17/06/22

J Eagleson & Sons Ballymena 1441, J Eagleson & Sons Ballymena 1427, J Eagleson & Sons Ballymena 1424, J Eagleson & Sons Ballymena 1423, J Eagleson & Sons Ballymena 1418.

NIPA St Malo OB National - 23/06/22

Martin Graham Ballymena 495, R Alexander Ballymena 350, D Dixon Rasharkin 304, A C & T Tweed Rasharkin 280.

INFC Kings Cup St Allouestre - 01/07/22

D Dixon Rasharkin 1180, C Moore Ahoghill 1042, C & R McIntyre Cullybackey 781, A Darragh Cullybackey 731, W Livingstone Ahoghill 705.

INFC Friendship National - 08/07/22

J Smyth & Son Ahoghill 624, C & R McIntyre Cullybackey 444, W Livingstone Ahoghill 242.

Young Birds results:

1st Kilbeggan 27/656 - 16/07/22

Stewart Bros Randalstown 1518, Surgenor Bros Kells 1513, Surgenor Bros Kells 1513, Surgenor Bros Kells 1512, Surgenor Bros Kells 1512.

2nd Kilbeggan 41/1285 - 22/07/22

Surgenor Bros Kells 1447, Surgenor Bros Kells 1447, Steele & McNeill Rasharkin 1435, J Miller Randalstown 1425, Surgenor Bros Kells 1420.

Tullamore 48/1547 - 29/07/22

D Dixon Rasharkin 1727, D Dixon Rasharkin 1727, W & J McLean Rasharkin 1723, T Whyte Ahoghill 1700, D Dixon Rasharkin 1695.

Roscrea 51/1624 - 06/08/22

Surgenor Bros Kells 1662, J Eagleson & Sons Ballymena 1659, Gregg Bros Kells 1644, W McFetridge Rasharkin 1637, R H Clements Associate 1627.

Gowran Park 39/926 - 13/08/22

D Dixon Rasharkin 1326, D Dixon Rasharkin 1322, G Gibson Cullybackey 1322, D Dixon Rasharkin 1321, D Dixon Rasharkin 1320.

Fermoy 42/1172 - 19/08/22

Surgenor Bros Kells 1961, D Dixon Rasharkin 1953, D Dixon Rasharkin 1951, J Eagleson & Sons Ballymena 1947, Young & McManus & Sons Ahoghill 1937.

Fermoy 5 Bird Champ - 19/08/22

W & J McLean Rasharkin 1926, G Gibson Cullybackey 1890, D Dixon Rasharkin 1884, A Darragh Cullybackey 1871, H Boyd Kells 1854.

Roscrea 31/725 - 27/08/22

W McFetridge Rasharkin 1544, W McFetridge Rasharkin 1527, H Cubitt Rasharkin 1527, D Dixon Rasharkin 1525, A Barkley & Son Kells 1515.

NIPA Talbenny YB National - 27/08/22

A Darragh Cullybackey 1295, Young & McManus & Sons Ahoghill 1244, D Dixon Rasharkin 1237, A Darragh Cullybackey 1236, J Eagleson & Sons Ballymena 1230.

Fermoy 30/596 - 01/09/22

D Dixon Rasharkin 1376, D Dixon Rasharkin 1372, J Eagleson & Sons Ballymena 1347, D Dixon Rasharkin 1334, T Whyte Ahoghill 1332.

NIPA Skibbereen YB National - 10/09/22

D Dixon Rasharkin 1367, D Dixon Rasharkin 1347, J Eagleson & Sons Ballymena 1341, D Dixon Rasharkin 1324, G Gibson Cullybackey 1323.

INFC Penzance YB National - 10/09/22

D Dixon Rasharkin 1215, D Dixon Rasharkin 1166, D Dixon Rasharkin 1054, D Dixon Rasharkin 913, D Dixon Rasharkin 900.

INFC Skibbereen YB National – 16/09/22

D Dixon Rasharkin 1105, D Dixon Rasharkin 1102, D Dixon Rasharkin 1077, D Dixon Rasharkin 1053, D Dixon Rasharkin 1035.

Cups and trophies should be returned for engraving, winning diplomas will be presented at a later date, just one per loft as in previous years. Mervyn Eagleson PO.

On a different note Darren Swann is interested in running a Charity Pigeon Show. Needing to look for sponsors to provide prizes and cover cards and trophies. T

he Charity will be Macmillen Cancer Support. A very worthy charity and something the pigeon men would fully support, as they have done for various charities for as long as I can remember. Get it touch with Darren Swann if you wish to assist, he is on Facebook.